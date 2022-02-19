Впервые за семь лет: финал Кубка Украины-2022 состоится в Киеве

Определилось место проведения решающей дуэли в битве за трофей.
Исполком УАФ выбрал место проведения финального матча Кубка Украины-2022.
Как сообщает в Facebook президент ассоциации Андрей Павелко, решающий поединок в борьбе за трофей будет принимать столичный НСК Олимпийский.
Финал Кубка Украины состоится в Киеве впервые за 7 лет. В предыдущий раз НСК "Олимпийский" принимало решающую игру в сезоне 2014/2015, когда "Динамо" по пенальту обыграло "Шахтер".
После этого финал Кубка Украины принимали 5 разных городов: дважды Харьков, Львов, Днепр, Запорожье и Тернополь.
В целом Киев в 18-й раз примет финальный поединок Кубка Украины.
- 1-3 марта состоятся матчи 1/4 финала Кубка Украины. В полуфинал выйдут победители пар "Металлист" – "Заря", "Александрия" – "Динамо", "Львов" – "Шахтер" и "Днепр-1" – "Ворскла".
- Действующий обладатель трофея – "Динамо". В финале Кубка Украины-2021 "бело-синие" обыграли "Зарю".
- Финал Кубка Украины-2022 состоится 12 мая.
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