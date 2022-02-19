Глава МИД Украины Кулеба проведет переговоры в ЕС и США

Глава МИД Украины Кулеба проведет переговоры в ЕС и США

Сегодня Кулеба посетит Мюнхенскую конференцию.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 19-23 февраля примет участие в мероприятиях ЕС и ООН и проведет переговоры с США, чтобы скоординировать усилия Украины и партнеров по реализации глобальной стратегии сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Об этом сообщили в МИДе.

19 февраля в составе делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским министр посетит Мюнхенскую конференцию безопасности. Там Дмитрий Кулеба проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел ряда государств.

21 февраля в Брюсселе глава МИД Украины примет участие в Совете ЕС по иностранным делам в качестве специального гостя. Он уведомит западных партнеров о ситуации на границах.

22 февраля в Вашингтоне Дмитрий Кулеба проведет переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Они будут обсуждать защиту Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности нашего государства, обеспечение ее экономической и финансовой стабильности.

23 февраля в Нью-Йорке министр выступит на Генеральной Ассамблее ООН, где расскажет о ситуации на временно оккупированных территориях и вблизи государственной границы Украины.

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