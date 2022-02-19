"Мы не готовимся к досрочным парламентским выборам": интервью с Еленой Шуляк

Глава фракции "Слуга народа" рассказала, как заставить нарушителей сложить мандат, когда Рада проголосует громкие законопроекты, и готовится ли власть к досрочным выборам.

За беспрецедентным медийным и военным обострением, за кулисы как-то отошли политические вопросы, которыми продолжает жить страна. До сих пор не состоялось заседание фракции "Слуга народа", где должны принять решение об исключении Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Никто не отменял и громкие законопроекты, которые Рада еще должна рассмотреть. Это и законопроект о столице, который не очень хорошо воспринимается мэром Киева Виталием Кличко, и проект налогового кодекса, который сейчас нарабатывается правительством и профильным комитетом, и имеет целью обложить налогами репетиторов, маникюрщиц, водителей такси и других.

Ну и нет уверенности, когда же состоятся парламентские выборы. По Конституции избрать парламент должны осенью 2023 года. Но и здесь есть лазейки, которые можно протащить через Конституционный суд.

Во второй части интервью ТСН.ua спросил у главы партии и замглавы фракции "Слуга народа" в парламенте Елены Шуляк, возможна ли очередная перезагрузка Кабмина, когда пойдем на выборы и какая судьба ждет громкие законопроекты, которые никак не могут попасть в зал для голосования.

Кадровые вопросы

- Обсуждали ли на фракции с президентом в понедельник, 14 февраля, кадровые вопросы по Трухину, Кузьминых и других?

– Кадровые вопросы не обсуждались вообще. Ведь есть какая-то приоритетность: безопасность, принятие изменений в бюджет, законопроекты об онлайн-голосовании "ковидных" депутатов и невозможности покидать страну. Именно эти вопросы были первоочередными. А до кадров мы не дошли. Но я надеюсь, что это вопрос времени, и Давид Арахамия все же соберет фракцию, чтобы поставить точку.

– Вы говорили, что 150 подписей за проведение внеочередного заседания уже собраны.

– Даже больше, чтобы заслушать силовой блок.

– Когда оно может состояться?

– Есть определенная процедура. Сейчас это зависит от руководства фракции. И очень хотелось бы все-таки, чтобы на этом заседании мы также рассматривали разные ситуации с народными депутатами, потому что у нас есть не только проблема с ДТП (с участием Трухина – ред.). Есть также депутаты из разных фракций, которые уже больше года находятся в розыске; к которым есть вопросы по госизмене на фоне военного обострения со стороны РФ; есть вопросы, связанные с коррупцией, незаконным обогащением, незадекларированными активами. Обо всех этих вещах надо говорить. У нас точно не должно быть избегания справедливости независимо от того, это "Слуга народа" или "Европейская солидарность". И наши правоохранительные органы должны работать одинаково ко всем депутатам, независимо от их политической окраски.

- Вы уже заявляли, что, по вашему мнению, Трухин должен быть исключен из фракции. Кузьминых сам попросил его исключить на время следствия.

- Да, Кузьминых написал письмо, которое было адресовано и мне, и руководителю фракции Давиду Арахамии. Он сам сказал, что приостанавливает свое членство во фракции, пока не будет проведено расследование инцидента, в который он попал. Кстати, членом партии он не был.

– А когда может собраться фракция, чтобы исключить Трухина?

- Это вопрос к Давиду Арахамии (он уже заявил, что это может быть или 21 или 28 февраля – ред.)

- Есть ли во фракции необходимое большинство за лишение Трухина мандата? Чтобы не получилось так, что он будет внефракционным и будет поголосовывать монобольшинству.

– Вопрос императивного мандата очень сложеный. Я стопроцентный его приверженец. А есть те, кто категорически против, считая, что это угроза процессам в парламенте, местных или областных советах. В прошлом году мы приняли законодательство, позволяющее применять императивный мандат…

– К местным депутатам. Да, мы знаем.

– Мы эту процедуру начали. Областные организации нам подали 61 кандидатуру. Юристы нашего центрального офиса начали проверять всю информацию. Поскольку мы проходим эту процедуру впервые, мы бы не хотели, чтобы императивный мандат можно было применять в своих личных целях.

- Злоупотреблениях…

– Да. Поэтому мы всех проверили, действительно ли там нарушения. Не приходишь на заседание рады, не работаешь в комиссии, прогулов более 50% – можешь быть подан на лишение депутатства. Вышел из фракции "Слуги народа", вообще в нее не вошел, подголосовываешь с другими – законодательство четко говорит: пожалуйста, прощайтесь с мандатом.

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С народными депутатами посложнее. На законодательном уровне нет такого механизма, как императивный мандат, который позволил бы забрать у человека мандат. В 2019 году мы представляли соответствующий законопроект. Там были четко прописаны критерии, касающиеся кнопкодавства, прогулов… Но законом он так и не стал, потому что КСУ его заблокировал, сказав, что это неконституционная процедура. А сегодня просто оптимальное время снова поднять этот вопрос, разработать новую версию законопроекта и все же его дожать, чтобы была возможность лишить мандата тех, кто не хочет его сдавать. Будем говорить честно, у нас тоже есть ошибки, есть народные депутаты, которых бы мы (я бы не говорила с радостью) лишили мандата, но применили бы к ним эту процедуру. А сейчас из партии и фракции исключили, а из парламента – не можем. Избиратели, мне кажется, были бы счастливы увидеть такого депутата без мандата.

- Это же еще и политическая ответственность. Помните, как бывший вице-адмирал ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах поназаявлял по Украине? Он добровольно ушел с поста. Здесь та же история.

- Как это сделать? Как заставить? Как надавить?

– Зеленский должен это сделать. Давид Арахамия как руководитель фракции.

– Невозможно заставить человека. Из партии и фракции уже исключили, очень жестко разговариваем на разных совещаниях по поводу таких случаев. Но если человек решил не сдавать мандат, что физическую пытки к нему применять? Точно нет.

– Дело ведь не только в Трухине и его ДТП. Есть и Евгений Шевченко, который ездит в Беларусь, как к себе домой.

- Поэтому для меня решение этой проблемы лежит в достаточно понятной плоскости – законопроект, который должен стать законом, об императивном мандате для народных избранников точно уже актуален. Посмотрим, как за него будут голосовать, потому что, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Поэтому не факт, что наберется очень много голосов. Но уверена, что порядочных депутатов в ВР все же большинство.

Громкие законопроекты

– Судьба закона о столице. "Слуга народа" не отказывается от разделения должностей мэра и главы КГГА?

– Нет, не отказываемся. Законопроект прошел комитет и уже находится в процессе вынесения на второе чтение. Вокруг него очень много манипуляций. Очень не хотелось бы, чтобы его перенесли в политическую плоскость. Киев по Конституции является регионом Украины. Как и другие, он должен работать по одинаковым правилам. А сегодня мы видим, что мэр выполняет как функцию лидера местного самоуправления, так и представителя госвласти.

- Ну, это политика…

– Да, это политика. Но если все громады, которые сейчас сформированы на территории Украины, живут по одним правилам, почему Киев должен быть исключением? А самое главное – от этого должны выигрывать киевляне. Потому что город, который сегодня имеет самый большой бюджет, почти 70 млрд грн, не развивается так, как мы этого заслуживаем.

- Вы не считаете, что это возвращение к временам Януковича? Я подняла заявления Попова, который во времена регионалов возглавлял КГГА, он говорил, что вообще против разъединения этих должностей.

– Я не думаю, что это возвращение к тем временам, о которых вы говорите. Ведь, когда четко распределены полномочия и функции, не может быть злоупотреблений. А главное, чтобы в законе это было четко прописано, чтобы не было каких-то двойных трактовок, неправильных выводов. А в этом законе это точно обеспечено.

- Законопроект о двойном гражданстве. Вопрос отложили в долгий ящик? Как тогда быть с русскими, венгерскими, румынскими паспортами?

– Через наш комитет этот законопроект еще не проходил. Знаете, какие бы решения ты сейчас не принимал, будешь смотреть через призму того, что РФ – это агрессор, который всегда может использовать разные методы, чтобы обмануть Украину. Они уже выдали более 600 тыс. российских паспортов гражданам, проживающим на оккупированных территориях. Мы же видим их манипуляции типа "нас там нет". Поэтому все, что может быть причастно к РФ, мы очень тщательно изучаем, чтобы этот фактор риска отсечь. Поэтому уверена, что в законопроекте о двойном гражданстве у РФ не сможет быть какого-то влияния, чтобы участвовать в выборах, как-то влиять на результаты голосования и т.д.

- Обязательное накопительное пенсионное страхование. Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что на пенсию от государства рассчитывать не стоит. Мы с вами еще что-нибудь получим? Или уже надо начинать откладывать?

- Пенсионная реформа – это моя личная боль. Она находится в условно желтой зоне выполнения предвыборных обещаний. Есть законопроект, у него сложная судьба, он очень тяжело проходил комитет, потому что многие не являются сторонниками пенсионной реформы. Но сегодня комитет пройден, есть все согласования Минфина, ассоциаций, представителей профессиональных организаций, которые предоставляли свои экспертные выводы. Но этот законопроект никак не может попасть в сессионный зал. А его нужно принимать, потому что солидарная пенсионная система, которая сегодня существует в Украине, когда есть только часть пенсий, которые выплачиваются нашим пенсионерам, их точно не хватает даже сейчас. Мы пытались эти два года помогать точечно: люди 70-80+ лет получали дополнительные выплаты; сейчас мы хотим, чтобы люди 70+ также получали дополнительно, но этого недостаточно. Кардинально нужно все менять, чтобы пенсионная реформа прошла. Надеюсь, что этот закон будет принят в этом году.

Есть очень много манипуляций, что с карманов людей будут забирать дополнительные средства и направлять в частные пенсионные фонды. Это ложь. Потому что вторая пенсия, которая касается обязательного накопительного страхования второго уровня, – это те средства, которые будут выплачиваться государством и работодателем. Работающий человек будет получать определенную сумму дополнительно к той пенсии, которая на 100% ему обеспечена.

– А что делать с дефицитом пенсионного фонда?

– Дефицит пенсионного фонда, а это сотни миллиардов гривен, финансируется из госбюджета. То есть, если даже есть дефицит, государство своих людей не оставляет.

– Так а реформа решит эту проблему? Ну, не может же дефицит увеличиваться вечно.

– Количество пенсионеров в Украине растет. Численность работающего населения по отношению к пенсионерам уменьшается. Поэтому я лично на сегодняшний день вижу только один выход – введение второй пенсии.

– Экономический паспорт украинца, почему это не популизм? Откуда взять каждому по 600 тыс. грн на 18-летие?

– А почему это популизм?

- Потому что мы не нефтяная страна, у нас не так много денег, мы и так еле сводим концы с концами, а тут это…

– Когда в Украину пришел ковид, наша медицинская система вообще не была готова к таким вызовам. Через два года были сделаны прорывные вещи: вдвое увеличено финансирование; обеспечение оборудованием; мы вложили в строительство новых больниц большие деньги. То есть, когда тяжело работает экономика, все же находились средства, чтобы финансировать медицину. Поэтому, думаю, с экономическим паспортом украинца может быть точно такая же история. Когда деньги от рентных платежей, начисляемых государству за использование полезных ископаемых, будут просто накаппливаться на счетах детей.

Для этого не нужно будет стоять в очередях. Получил свидетельство о рождении и счет автоматически открылся. Каждый год государство перечислит две минимальные зарплаты. И пока ребенок растет, почти 600 тыс. грн уже есть. А в это время государство пользуется этими деньгами, но они защищены, то есть, их можно вкладывать в государственные ценные бумаги, которые не сгорят. Обычно в нефтяных странах это может быть $100 тыс. У нас реалистично это $20 тыс (600 тыс. грн), чтобы люди могли потратить эти деньги на образование в украинском вузе, приобретение собственного жилья, и на лечение даже раньше 18 лет.

– А медицинское страхование?

– Оно также активно обсуждается, но, к сожалению, пока на выходе нет механизмов, каким образом его сделать в обязательном виде.

– Ну, и еще о популизме. Обещание Зеленского на Дія.Саммите раздать всем вакцинированным возрастом 60+ смартфоны. Откуда деньги? Недешевая это штука.

- Мы пока не видим решения, которое вице-премьер Михаил Федоров нарабатывает с Минфином в виде законопроекта или постановления Кабмина. Но надеюсь, что уже через месяц-полтора сможем обсуждать конкретный документ, каким образом это будет введено в Украине. Да, мы слышим разные отношения к этой инициативе. Есть пенсионеры, которые говорят: "Ну наконец-то". Они хотят иметь такой смартфон. А есть те, кто говорит, что не могут даже справиться с кнопочным телефоном. Моей маме больше 70 лет, она активно пользуется смартфоном, планшетом, есть в соцсетях. Поэтому, мне кажется, мы немного недооцениваем наших пожилых людей. И это еще вопрос о равенстве, ведь все граждане будут иметь доступ к услугам через Дію.

- Проект налоговой реформы. В СМИ широко разошлось, что налогами обложат репетиторов, таксистов, маникюрщиц и других. Проголосуете за это?

- Я буду голосовать за то, что проект налоговой реформы должен сначала проходить широкие публичные консультации с представителями бизнеса, с теми же ФОПами. То есть, сначала обсуждение, а затем принятие решения на уровне парламента. У нас был не очень удачный опыт по закону №5600. Когда Минфин внес его в парламент, большинство нашей фракции его не видели, не читали, а потом начались горячие дискуссии по разным моментам. У нас сейчас на площадке партии проходят активные встречи с представителями бизнеса. Вопросы налогообложения – номер один. С одной стороны они хотят уменьшения фискального давления, с другой – "белый" бизнес хочет равных правил для всех. Никто не хочет, чтобы ФОПы использовались представителями крупного бизнеса для схем по уменьшению налогообложения.

О партии и рейтингах

– Кого "Слуга народа" считает своим политическим конкурентом?

- Ни разу не обдумывали, кто наш политический конкурент. Стоит обсуждать, что мы делаем, что успеем и что нужно сделать, чтобы все удалось. А политические конкуренты – это как мерить рейтинги в межвыборный период.

– Но рейтинги мы видим. "Слуга народа" уже не на первом месте. В лидерах по разным рейтингам "Европейская солидарность".

- По разным рейтингам…

- Так ваш главный конкурент не "Европейская солидарность"?

– Во-первых,я скептически отношусь к рейтингам, которые делают в межвыборный период. Во-вторых, скептически отношусь к рейтингам, где мы можем видеть такие заказные вопросы, например с прицелом: кого вы считаете главным лидером оппозиции? Поэтому давайте не делать сейчас никаких выводов, рейтинги разные. Потеряла ли "Слуга народа"? Да, потеряла, это очевидно. К "Слугу народа" были очень высокие ожидания. Наши граждане хотели, чтобы мы сделали изменения очень быстро, в течение месяца. К сожалению, так не бывает.

– В феврале должен был состояться съезд партии "Слуга народа". Я так понимаю, что он откладывается?

- Да, мы его немного откладываем, потому что, как я уже говорила, на сегодняшний день есть более насущные вопросы. Мы хотим менять устав, перезапустить руководящие органы партии. Сейчас работает политсовет, который никак себя не может укомплектовать. Это говорит о том, что этот орган должен провести определенную перезагрузку. И будем создавать как высший руководящий орган партии дисциплинарную комиссию. Потому что позорные случаи, которые вы видите с нашими депутатами, заслуживают формализации процесса. Чтобы ни для кого из членов партии не было сюрпризом, почему он уже не является партийцем, когда происходит позорный случай.

– В доктрине партии, принятой на съезде прошлого года, в разделе "идеология" записано, что вы центристы. То есть либертарианство уже в прошлом.

– Да, основа нашей идеологии – это центризм.

– А вы не считаете, что вы больше левые, чем центристы?

– Нет, мы не левые. Нам иногда говорят, ну нет такой идеологии, как центризм, что вы такое придумали. Но еще Аристотель в своей "Политике" как раз писал о такой идеологии, как центризм. Он фактически сформулировал основы будущей центристской идеологии. Затем были тот же Трюдо (премьер Канады Джастин Трюдо – ред.), Эммануэль Макрон и т.д. Они также являются представителями политиков, работающих в этой идеологической плоскости. Мы для себя выбрали вариант принимать государственные решения, которые влияли бы на большинство украинцев. Для этого можно использовать инструменты с правым или левым уклоном. На сегодняшний день мы точно за свободный рынок, экономические свободы. Но с другой стороны, мы против, чтобы в государстве работали монополии, олигархические кланы, чтобы люди были социально незащищены. Потому мы и делаем ту же пенсионную реформу.

- Готовиться ли украинцам к досрочным парламентским выборам?

– Мы не готовимся к досрочным парламентским выборам. Кому они выгодны? Наверное, украинцы могут задать себе этот вопрос, когда слышат, как в СМИ и на телеэфирах поднимается вопрос досрочных выборов. На сегодняшний день дестабилизация Украины точно выгодна РФ. Поэтому неработающий парламент, процесс подготовки к выборам и их проведение это как раз на руку точно не украинским интересам.

- Возможна ли отставка правительства Шмыгаля?

– Точно не сейчас.

– Но будет?

- Я не знаю. Мы пока не обсуждаем такие вопросы. Вы видите, как мы относимся к правительству. Иногда мы с легкостью меняем министров, которые не оправдали наших ожиданий. Но, на сегодняшний день, мы, например, видим, как работает Мининфраструктуры, когда в течение десяти часов принимаются решения (по выделению 16,6 млрд грн в поддержку рынка авиаперевозок – ред.), которые правительство затем поддерживает на своем заседании. Поэтому, наверное, пока рано говорить об отставке правительства. Есть сферы, которые нужно улучшать.

– Ну, Кубракова, кстати, СМИ называли возможным преемником Шмыгаля.

– Мы это не обсуждали.

– То есть, парламентские выборы будут очередные?

– Да.

– Осенью 2023 года?

– Да, осенью 2023 года.

– Никто из "Слуги народа" не собирается обращаться в КСУ, чтобы перенести выборы на 2024 год?

- Нет, мы не собираемся обращаться в КСУ по этому вопросу. Мы для себя решили это. Есть законодательство, 2023 год, мы туда двигаемся. Если кто-то обратится в КСУ, то мы как партия точно на это решение влиять не можем. Давать какую-то политическую оценку – да. Но влиять... Я таких рычагов не вижу.

– Да и КСУ сейчас заблокирован.

– Ну не будет же он вечно заблокирован. Да и обсуждать сейчас, 2023 или 2024 год (когда состоятся парламентские выборы – ред.), какое решение примет КСУ, какие народные депутаты могут подать это обращение, ну это такое гадание на кофейной гуще, которое может носить гипотетический характер.

- О ребрендинге "Слуги народа" тема немного заезжена. А вот создание новой партии, условного "Блока Зеленского", который стал бы сателлитом "Слуги народа", мог бы сыграть на руку президенту.

- Я недавно читала сообщения журналистов, которые активно писали о ребрендинге, тайных встречах и решениях, которые принимаются, что "Слуга народа" превратится в "Блок Зеленского" или "Партию Зеленского. У нас есть высшие руководящие органы партии — политсовет и нацсовет громад. Ребрендинг "Слуги народа" может быть только в том, чтобы работать вдвое больше, чтобы давать с большей скоростью результат, потому что в 2019 году у нас были внеочередные парламентские выборы, мы имеем не пять лет срока полномочий, а четыре, и наверняка лучшим ребрендингом будет, если до следующего избирательного цикла выполним всю свою предвыборную программу.

- А как насчет онлайн голосования? На днях во время интервью ТСН.ua Михаил Федоров опроверг , что он ведет подготовку к этому. В ВР об этом говорят?

- Ведется дискуссия по поводу одного онлайн-голосования для ковидных больных депутатов.

- То есть, в 2023 и 2024 году украинцы не будут выбирать парламент и президента онлайн?

- На сегодняшний день такое решение ни парламентом не принято, ни не предоставлялось в парламент правительством. Поэтому 2023 год для украинцев пока будет проходить по старым правилам.