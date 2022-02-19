Очільник МЗС України Кулеба проведе перемовини у ЄС та США

Очільник МЗС України Кулеба проведе перемовини у ЄС та США

Сьогодні Кулеба відвідає Мюнхенську конференцію.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба 19-23 лютого візьме участь у заходах ЄС та ООН і проведе переговори із США, аби скоординувати зусилля України та партнерів з втілення глобальної стратегії стримування Росії від подальшої агресії.

Про це повідомили в МЗС.

19 лютого в складі делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським міністр відвідає Мюнхенську безпекову конференцію. Там Дмитро Кулеба проведе двосторонні зустрічі з міністрами закордонних справ низки іноземних держав.

21 лютого в Брюсселі глава МЗС України візьме участь в Раді ЄС у закордонних справах у якості спеціального гостя. Він повідомить західних партнерів про ситуацію на кордонах.

22 лютого у Вашингтоні Дмитро Кулеба проведе переговори із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Вони обговорюватимуть захист України від подальшої російській агресії, посилення обороноздатності нашої держави, забезпечення її економічної та фінансової стабільності

23 лютого у Нью-Йорку міністр виступить на Генеральній Асамблеї ООН, де розповість про ситуацію на тимчасово окупованих територіях та поблизу державного кордону України.

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