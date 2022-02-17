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В Украине снова подорожал хлеб: насколько подскочили цены

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В Украине снова подорожал хлеб: насколько подскочили цены

pixabay.com

Стоимость пшеничного в настоящее время уже более 27 гривен.

Хлеб снова подскочил в цене. Как свидетельствуют данные на портале Министерства финансов, за месяц его стоимость в магазинах выросла более чем на две гривны.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 17 февраля.

Так, средняя цена пшеничного в январе составила 25 грн, а сейчас уже более 27 гривен. Также подорожал пшеничный нарезной. За него в начале года нужно было отдать 23 гривны, а в феврале – почти 26 гривен.

Напомним, что в прошлом году правительство внесло батон и подсолнечное масло в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость. И запретил устанавливать торговую накрутку более 10%.

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