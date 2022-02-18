Курс долара і євро на 21 лютого

Вартість долара - 28,3 грн, євро - 32,2 грн.
У понеділок, 21 лютого, долар здорожчає, а євро залишиться стабільним. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 21 лютого 2022 року:
- Долар США – 28,34 грн (плюс 4 коп.).
- Євро – 32,19 грн (без змін).
Антирекорди гривні в офіційних курсах валют НБУ за всі роки:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
Курси валют у банках та обмінниках 18 лютого 2022 року:
- Долар США – 28,20/28,50 грн.
- Євро – 32,00/32,40 грн.
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