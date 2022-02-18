Курс доллара и евро на 21 февраля

Стоимость доллара – 28,3 грн, евро – 32,2 грн.
В понедельник, 21 февраля, доллар подорожает, а евро останется стабильным. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 21 февраля 2022 года:
- Доллар США – 28,34 грн (плюс 4 коп.).
- Евро – 32,19 грн (без изменений).
Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:
- Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).
Курсы валют в банках и обменниках 18 февраля 2022 года:
- Доллар США – 28,20/28,50 грн.
- Евро – 32,00/32,40 грн.
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