Народные приметы, обряды и обычаи 21 февраля 2022 года

Ложится на снег пес — вскоре потеплеет.

21 февраля церковь и верующие чтят память великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии Серповидца, святителя Саввы II, архиепископа Сербского.

21 февраля: украинские народные приметы

Свинья хрюкает, хоть и сытая — на мороз.

Ложится на снег пес — вскоре потеплеет, а когда валяется — завтра будет метель.

Если рассол в бочонке с квашеной капустой уменьшается — на мороз, прибавляется — в оттепель.

Ставни скрипят на мороз.

21 февраля: церковный праздник

Святой Феодор Стратилат – раннехристианский святой и мученик. Воевода восточно-римского города Гераклеи.

Святой Феодор происходил из Евхаита (в Малой Азии) и был воеводой в городе Гераклеи, близ Черного моря. Своей благочестивой жизнью и безропотным управлением он вызвал к себе благосклонность горожан, и многие язычники, видя его благотворительную жизнь, принимали Христову веру. Когда слух об этом дошел до императора Лициния (308-323), соправителя Константина, он прибыл в Гераклею и заставлял Феодора поклониться идолам. Когда же святой Феодор остался непоколебимым, разгневанный правитель приказал подвергнуть его жестоким мучениям.

Святого Федора растащили на земле, избивали железными прутьями, жгли огнем и, наконец, распяли на кресте и выкололи глаза. Ночью ангел явился мученику, снял его с креста и совершенно исцелил его. Утром слуги Лициния, посланные бросить тело святого Феодора в море, увидев его совершенно здоровым, уверовали во Христа. Уверовали также и многие другие язычники, видевшие Божье чудо. Узнав об этом, Лицин приказал обезглавить святого Феодора в 319 году. Страдания его были описаны очевидцем, его слугой и писарем Уаром.

21 февраля: народные традиции

Следует в этот день поточить ножи, тогда весь год в доме будет счастье, достаток и удача.

21 февраля: что следует делать

молиться о хорошем урожае;

упорядочивать серпы.

21 февраля: что категорически запрещено делать

пломбировать зубы;

проводить хирургические операции.

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