Байден обсудит с лидерами G7 украинский вопрос: детали

Виртуальна встреча запланирована на 24 февраля.

Президент США Джо Байден планирует обсудить с лидерами G7 во время виртуальной встречи 24 февраля 2022 года ситуацию вокруг Украины.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на расписание американского президента.

"Президент примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, чтобы обсудить текущую ситуацию в отношении России и Украины, а также приоритеты года председательства Германии в G7", - говорится в расписании Байдена на четверг - 24 февраля.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден согласен на встречу с Владимиром Путиным по итогам предстоящих переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться позже на этой неделе в Европе. Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи", - говорится в сообщении.

Заметим, что повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.

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