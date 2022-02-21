Байден обговорить із лідерами G7 українське питання: деталі

Віртуальна зустріч запланована на 24 лютого.

Президент США Джо Байден планує обговорити з лідерами G7 під час віртуальної зустрічі 24 лютого 2022 ситуацію навколо України.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на розклад американського президента.

"Президент візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7, щоб обговорити поточну ситуацію щодо Росії та України, а також пріоритети року головування Німеччини у G7", — йдеться у розкладі Байдена на четвер – 24 лютого.

Нагадаємо, що раніше прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що Байден згоден на зустріч із Володимиром Путіним за підсумками майбутніх переговорів глав зовнішньополітичних відомств двох країн.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лаврів мають зустрітися пізніше цього тижня в Європі. Президент Байден у принципі погодився на зустріч із президентом Путіним після цієї зустрічі", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що порядок денний саміту має бути підготовлений держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час їхньої зустрічі 24 лютого.

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