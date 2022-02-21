Астрологічний прогноз на 21-22 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 22-й місячний день, який триватиме майже дві доби, сприятливий для досягнення будь-якої професійної мети, якщо вона не пов'язана з торгівлею. Можна також обмірковувати неординарні ідеї та ухвалювати важливі рішення.

Символ дня: Золотий ключик.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: синій сапфір, синя яшма, синій нефрит.

За яку частину тіла відповідає: криж, тазостегновий пояс, хребет.

Хвороби дня: організм потребує посилених фізичних навантажень, до яких необхідно підходити з обережністю — велика ймовірність переломів, вивихів і розтягнень.

Афоризм дня: "Вільний лише той, хто володіє собою" (Фрідріх Шіллер).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і відносини дня: шлюб можна укладати лише однодумцям, які не лише кохають одне одного, а й однаково дивляться на світ загалом і життя зокрема.

Магія та містика дня: можна вивчати Біблію та езотеричні монографії.

Табу дня: не можна використовувати на зло чужі таємниці.