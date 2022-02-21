Як функціонує цифровий портал "Дія": експеримент ТСН.Тиждень

"Дія" - це не база даних і її неможливо хакнути

Хакери намагалися "покласти" головний державний портал із цифрових послуг - "Дія". Як заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, усі атаки "Дія" успішно відбила. Хоча це було й непросто. Чи варто боятися, що - хакнувши "Дію", на вас можуть узяти кредит? До яких меж - хочуть розширити "державу в смартфоні"? Щоб оцінити можливості "Дії" після двох років її запуску журналісти провели цілий експеримент, - йшлося в сюжеті ТСН.Тиждень 20 лютого 2022 року.

Як працює "Дія"

Здається, на всю "Дію" – 300 мільйонів гривень. Саме стільки, за словами міністра цифрової трансформації, держава віддає на "Дію". Працюють командою близько 25 осіб. Це вони тут, на території колишнього заводу "Арсенал", «запихають» у ваші телефони ваші ж паспорти, ковідні сертифікати, водійські посвідчення та інші штуки.

Мета, кажуть, зруйнувати офлайн бюрократію. І всім відомі ЖЕКИ, паспортні столи, сервісні центри, військкомати, поліклініки тощо – запхати в один смартфон, де не буде черг, корупції. Через рік, через два, через чотири роки всі послуги будуть в смартфоні.

"Дія": скільки документів можна згенерувати

Зараз через "Дію", можна згенерувати близько 20 документів з послугами. Ще більше, а це близько 70 документів і послуг, пропонує сайт "Дію". Тут вже потрібен комп'ютер. Але щоб всім і кожному полегшити життя - хочуть поступово все "запихати" конкретно у телефон. По суті, нові корисні опції могли б з'являтися у застосунку кожен місяць. А не раз в пів року, чи рік. Та, от є біда, Не скрізь є культура прийняття швидких рішень.



Так, по-дипломатичному, міністр натякає на вперту бюрократію і "допотопну" роботу окремих установ з оцифровуванням даних громадян. Там в архівах тонни документів, які треба пальчиками передрукувати у комп'ютерний варіант. Щоб було зрозуміліше: перш ніж та чи інша послуга або документ потрапляють у застосунок «Дію» - спершу потрібні погодження від різних міністерств та нардепів. А це - вже політика. Інколи - бізнес.

"Дія": експеримент ТСН-Тиждень

Щоб перевірити, як це працює на ділі - журналіст спробував через "Дію" отримати довідку про відсутність судимості, що гучно презентували цього тижня. Це - одна з найбільш доступних послуг. В році їх замовляють понад 500 тисяч. Вона потрібна для оформлення на роботу, оформлення візи, здійснення усиновлення, поновлення документів. Це - великий крок вперед.

Справді, замовити довідку - це кілька клацань у себе вдома. Але очікувати на результат - 30 днів. Айтівці пояснюють, від них запит пішов миттєво, а от далі документи опрацьовуватиме не поліцейський комп'ютер, а реальна людина зі звичайними паперовими бланками. Інколи це можна помітити несподіваним вивертом системи - наприклад прохання написати свої дані виключно російською мовою. Це тому, що реєстр створювався ще в радянські часи. І до 2015 року ця база частково велася російською мовою. І зараз, щоб перевірити в цій базі інформацію – потрібно ще і російською мовою ввести прізвище.

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Насправді урядовці і всі, хто дотичний до роботи над "Дією", визнають, що усіляких доопрацювань і роботи над помилками ще багато. І над вже доступними послугами, і над майбутніми.

Чи можна хакнути "Дію"

Тому про ще одне, дуже важливе: смартфон, де є "Дія", а отже паспорт, водійське посвідчення, ідентифікаційний код і так далі, поцупив розбійник. Що робити? І чи реально боятися, що кредит на новий телефон тепер візьме злодій?

Але він не зможе зробити з вашою "Дією". Ризику взагалі немає, бо "Дія" - не база даних. Вона не зберігає інформацію. Неможливо хакнути "Дію".

А недоопрацювання в "Дії" колись виправлять, але, визнають, запакувати рештки паперової бюрократії під одну кнопку смартфона непросто. Потрібен час, терпіння і, звісно, бажання решти чиновників та нардепів. Бо "комусь" і "чому" все ще вигідно, аби замість кількох електронних файлів у смартфоні чи комп'ютері - були черги і тони ксерокопій.

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