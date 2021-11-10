Хакер, що створив фейкову "Дію", став радником у Мінцифрі

Хакер, що створив фейкову "Дію", став радником у Мінцифрі

Порушник працює на громадських засадах як радник одного із заступників міністра.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, чим займається у міністерстві хлопець із Запорізької області, який створив фейкову копію застосунку "Дія", після чого його запросили на стажування.

Про це Федоров розповів в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, порушник працює на громадських засадах як радник одного із заступників міністра. Він займається соціальною рекламою і майбутнім проєктом Мінцифри, який залучатиме молодь до процесів цифровізації.

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Федоров вважає, що цього хлопчину важко назвати хакером, бо він не зламав базу "Дії", а просто зробив схожий дизайн сайту.

"Зараз багато людей роблять дизайн, схожий на "Дію", і кажуть, що це фейкова "Дія". Це як дизайнер зробить синенький сайт і скажуть, що він зробив фейковий Facebook. Мені здається, корінь проблеми в тому, що цей хлопець не знайшов можливості реалізуватися своїм здібностям. І тому ми вирішили поєднати", — пояснив міністр.

Він додав, що робота у Мінцифри не звільнить парубка від відповідальності за порушення закону, тому його долю вирішуватиме суд.

Міністр наголосив, що це скоріше виняток, що порушника залучили до роботи у Мінцифри. Інший хакер — 17-річний мешканець Харкова розробив сайт для підробки документів, такого запрошення вже не отримав.

"Для порушників закону, навіть найталановитіших, ця точка входу до міністерства вже не працює. При цьому "білих" або "етичних" хакерів, які не порушують закон, а допомагають шукати вразливості в системі, я завжди запрошував до співробітництва", — підсумував Федоров.

Нагадаємо, що тиждень тому у Запорізькій області правоохоронці викрили 20-річного місцевого жителя, який створив фейкову копію застосунку "Дія". Йому запропонували стажування у Мінцифри.

Згодом стало відомо, що у Харкові 17-річний юнак розробив фейковий застосунок "Дія" і продавав підроблені е-документи.

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