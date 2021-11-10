В Україні запрацюють пункти підтримки "Дії": що відомо

Відкриють щонайменше сотню центрів в різних регіонах України.

Міністерство цифрової трансформації запускає офлайн пункти підтримки порталу "Дія".

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

До 14 листопада обіцяють відкрити понад 100 таких центрів у 20 областях країни. Туди зможуть звернутися українці, аби їм допомогли з генеруванням COVID-сертифікатів. Такі центри будуть розташовані в найбільш масових пунктах вакцинації від коронавірусу.

Віцепрем’єр-міністр, міністр Мінцифри Михайло Федоров наголосив, за допомогою до відомства щодня звертаються близько пів тисячі людей. Більшість із них пенсіонери, які потребують додаткової консультації.

Як повідомлялося, COVID-сертифікат - це захищений документ у телефоні, на папері чи на іншому носії, який можна завантажити через Портал електронних послуг "Дія" або в мобільному додатку “Дія”. Його можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини, і тому існує: "жовтий" СOVID-сертифікат та "зелений" COVID-сертифікат.

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