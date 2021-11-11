Астрологічний прогноз на 11 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: необхідно відмовитись від роботи або хоча б звести її до мінімуму – день треба присвятити відпочинку, він дасть змогу відновити моральні та фізичні сили.

Символ дня: птах Фенікс, павич, скринька зі скарбами.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 8.

Колір дня: червоний.

Камені дня: агат, моріон, граніт, хризоліт.

За якусь частину тіла відповідає: шлунок, периферична нервова система.

Хвороби дня: особливої уваги вимагатиме шлунок – велика ймовірність харчового отруєння, тому продукти, що вживаються в їжу, повинні бути якісними та свіжими – жодного протермінування. Ще краще цього дня сісти на дієту або поголодувати — це дозволить повернути організму сили, що вичерпуються.

Афоризм дня: поспішай, не поспішаючи.

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Шлюб і відносини дня: не варто укладати шлюб — він, з великою ймовірністю, виявиться невдалим. Час сприятливий для спілкування з друзями: якщо не буде можливості зібратися, що називається, наживо, можна хоча б поговорити телефоном.

Містика дня: ворожіння цього дня мало розкажуть про майбутнє, натомість відкриють таємниці минулого, які вже давно не дають спокою людині.

Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя – це може негативно вплинути на самопочуття та стан здоров'я загалом.

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