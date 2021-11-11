Астрологический прогноз на 11 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: необходимо отказаться от работы или хотя бы свести ее к минимуму – день нужно посвятить отдыху, он даст возможность восстановить моральные и физические силы.

Символ дня: птица Феникс, павлин, ларец с сокровищами.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 8.

Цвет дня: алый.

Камни дня: агат, морион, гранит, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудок, периферическая нервная система.

Болезни дня: особого внимания потребует желудок – велика вероятность пищевого отравления, поэтому продукты, употребляемые в пищу, должны быть качественными и свежими – никакой просрочки. Еще лучше в этот день сесть на диету или поголодать – это позволит вернуть организму иссякающие силы.

Афоризм дня: торопись, не спеша.

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: не стоит заключать брак – он, с большой долей вероятности, окажется неудачным. Время благоприятно для общения с друзьями: если не будет возможности собраться, что называется, вживую, можно – хотя бы – поговорить по телефону.

Мистика дня: гадания в этот день мало расскажут о будущем, зато откроют тайны прошлого, которые уже давно не дают человеку покоя.

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – это может негативно сказаться на самочувствии и состоянии здоровья в целом.

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