SpaceX успешно запустила на МКС ракету с 600-м астронавтом на борту

SpaceX успешно запустила на МКС ракету с 600-м астронавтом на борту

Экипаж будет находиться на космической станции в течение шести следующих месяцев.

Американская компания SpaceX в среду, 10 ноября, успешно запустила с Космического центра Кеннеди корабль Crew Dragon Endurance с четырьмя астронавтами на борту.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что один из членов экипажа, а именно немец Маттиас Мауэр, стал 600-м человеком, достигшим космоса за 60 лет. Он и трое его коллег должны прибыть на космическую станцию менее чем через 24 часа, то есть с опозданием на более чем неделю.

Полет неоднократно задерживался как из-за плохой погоды, так и из-за состояния здоровья одного из астронавтов. В NASA не указали, в чем именно была проблема, однако заверили, что о COVID-19 речь не идет, а неназванный член экипажа сейчас полностью поправился.

51-летний Мауэр из Европейского космического агентства (ESA) вместе с тремя астронавтами NASA 44-летним Раджой Чари, 61-летним Томасом Маршберном и 34-летней Кайлой Беррон будут находиться на МКС в течение шести следующих месяцев.

"Наслаждайтесь отдыхом среди звезд", – обратился к экипажу директор запуска SpaceX Марк Солтис.

Полет состоялся спустя всего два дня после того, как SpaceX вернула домой еще четырех астронавтов с Международной космической станции.

Watch Falcon 9 оружие Dragon с четырьмя astronauts на борту на @space_station → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/6UDoESJHyW — SpaceX (@SpaceX) November 10, 2021

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку