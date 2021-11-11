SpaceX успішно запустила до МКС ракету із 600-м астронавтом на борту

Екіпаж перебуватиме на космічній станції впродовж шести наступних місяців.

Американська компанія SpaceX у середу, 10 листопада, успішно запустила з Космічного центру Кеннеді корабель Crew Dragon Endurance із чотирма астронавтами на борту.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що один із членів екіпажу, а саме німець Маттіас Мауер, став 600-ю людиною, яка досягла космосу за 60 років. Він та троє його колег мають прибути на космічну станцію менш ніж за 24 години, тобто із запізненням на понад тиждень.

Політ неодноразово затримувався як через погану погоду, так і через стан здоров'я одного із астронавтів. У NASA не вказали, в чому саме була проблема, однак запевнили, що про COVID-19 мова не йде, а неназваний член екіпажу нині повністю одужав.

51-річний Мауер із Європейського космічного агентства (ESA) разом із трьома астронавтами NASA 44-річним Раджою Чарі, 61-річним Томасом Маршберном і 34-річною Кайлою Беррон перебуватимуть на МКС впродовж шести наступних місяців.

"Насолоджуйтеся відпочинком серед зірок", - звернувся до екіпажу директор запуску SpaceX Марк Солтіс.

Політ відбувся всього через два дні після того, як SpaceX повернула додому ще чотирьох астронавтів з Міжнародної космічної станції.

Watch Falcon 9 launch Dragon with four astronauts on board to the @space_station → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/6UDoESJHyW — SpaceX (@SpaceX) November 10, 2021

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