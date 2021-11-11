Ілон Маск продав акції Tesla на понад $1,1 млрд

Маску все ще належить понад 170 мільйонів акцій Tesla.

Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск цього тижня продав понад 930 тисяч акцій Tesla на суму понад 1,1 мільярда доларів.

Про це із посиланням на фінансові документи, оприлюднені в середу, 10 листопада, повідомляє CNBC.

"Маск продав ці акції частково для виконання податкових зобов'язань, пов'язаних із виконанням опціонів на акції", - пише видання. Зазначається, що очільникові автомобільної компанії все ще належить понад 170 мільйонів акцій Tesla.

Нещодавно бізнесмен попросив 62,5 млн підписників у Twitter вирішити, чи варто йому продати 10% акцій Tesla, і пообіцяв дотриматися результатів опитування.

Однак документи показують, що Маск ще до моменту публікації знав, що деякі його акції будуть виставлені на продаж цього тижня.

Раніше Маск давав зрозуміти, що, ймовірно, продасть "величезний пакет" своїх опціонів у четвертому кварталі. Виступаючи на конференції Code Conference у вересні, Маск сказав, що коли мине термін його опціонів у Tesla, його гранична податкова ставка перевищить 50%.

Після опитування у Twitter акції Tesla впали на понад 15% у понеділок та вівторок. За два дні Ілон Маск втратив 50 мільярдів доларів, перевершивши рекорд Джеффа Безоса, який став на 36 мільярдів доларів біднішим після розлучення з Маккензі Скотт.

Водночас у середу, 10 листопада, акції Tesla підскочили на понад 4%.

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