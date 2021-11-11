Брітні Спірс топлес у самих лише стрингах зняла на камеру пружні сідниці

Співачка влаштувала фотосет у спальні.
Американська попдіва Брітні Спірс влаштувала імпровізований фотосет посеред своєї спальні.
На знімку, який 39-річна знаменитість розмістила у своєму Instagram, вона позувала топлес на тлі величезного ліжка. Зірка у самих лише жовтих стрингах прибрала волосся наперед, хизуючись пружними сідницями та прокачаною спинкою.
"Вчора я вперше використала справжній фотоапарат у своїй спальні… Я поставила його на підставку, поставила на таймер і отримала ось це!!! Ці жовті стринги та Мінні Маус на ліжку для мене", – написала у дописі Спірс.
Користувачі не оминули увагою пікантну публікацію та написали у коментарях понад 14 тисяч повідомлень: "Струнка легенда", "Королева", "Яка гаряча".
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