Брітні Спірс топлес у самих лише стрингах зняла на камеру пружні сідниці

Брітні Спірс топлес у самих лише стрингах зняла на камеру пружні сідниці

Співачка влаштувала фотосет у спальні.

Американська попдіва Брітні Спірс влаштувала імпровізований фотосет посеред своєї спальні.

На знімку, який 39-річна знаменитість розмістила у своєму Instagram, вона позувала топлес на тлі величезного ліжка. Зірка у самих лише жовтих стрингах прибрала волосся наперед, хизуючись пружними сідницями та прокачаною спинкою.

Брітні Спірс топлес / instagram.com/britneyspears

"Вчора я вперше використала справжній фотоапарат у своїй спальні… Я поставила його на підставку, поставила на таймер і отримала ось це!!! Ці жовті стринги та Мінні Маус на ліжку для мене", – написала у дописі Спірс.

Користувачі не оминули увагою пікантну публікацію та написали у коментарях понад 14 тисяч повідомлень: "Струнка легенда", "Королева", "Яка гаряча".

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