Народні прикмети, обряди і звичаї 12 листопада

Якщо в листопаді появляються комахи — зима буде теплою.
12 листопада церква та віряни вшановують пам'ять священномученика Зиновiя, єпископа Егейського, i сестри його мучениці Зиновiї, апостолів вiд 70-ти: Тертiя, Марка, Юста, Артеми, священномученика Маркiана, єпископа Сиракузького, мучениці Євтропiї, мучениці Анастасiї Солунської,святого Стефана Милютина, короля Сербського, брата його Драгутина i матерi їхньої Єлени, Озерянської ікони Божої Матерi.
12 листопада: народні прикмети
- Побачиш наприкінці осені побілілого зайця, то не забаришся побачити й «білих мух» — білі зайці без снігу довго не ходять.
- Якщо в листопаді появляються комахи — зима буде теплою.
- Якщо наприкінці осені чи на початку зими почуєте, як вранці тетеруки токують,— зима не за горами: за день-другий випаде сніг.
- Качки або гуси все частіше почали перелітати з місця на місце — на холодну зиму.
12 листопада: церковне свято
Священномученик Зиновій жив в III ст. в Кілікії (південно-східна частина Малої Азії). Разом зі своєю сестрою він допомагав біднякам і тим, хто страждав від хвороб, щедро роздаючи успадковані від батьків багатства. За це праведника обрали єпископом християнської громади, а Господь послав йому дар зцілення. Та невдовзі заздрісники донесли на святого, його схопили, катували, а потім обезголовили. Однак пам'ять про нього залишилася жива – і дійшла до сучасності.
12 листопада: народні традиції
Мисливцям в цей день потрібно було зловити хоча б одного звіра, якого називали іменинним. Раділи, якщо вдавалося його зловити – тоді весь рік обіцяв бути дуже успішним. У мисливців раніше розпочинався промисел, тому з цієї причини їм влаштовували пишні проводи і застосовували різні обряди, які, як вважалося, допоможуть залучити удачу.
Наприклад, у мисливців існував звичай домовлятися з лісовиком про те, щоб той не заплутав слідів в лісі і допоміг отримати більше дичини, а також захистив людей від небезпеки (особливо, від диких тварин).
12 листопада: що варто зробити
Раніше цього дня шанували синиць, а тому, майстрували для цього птаха годівниці, підгодовували синичок і вірили, що якщо вони залетять у двір 12 листопада, то в будинку обов’язково буде щастя.
12 листопада: що категорично заборонено робити
- Не дотримувати свого слова.
- Блукати самому у лісі.
- Не можна витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, бити багато звірів, чіпати тварин з дитинчатами.
Читайте також:
- Таропрогноз на листопад 2021: що карти нам віщують
- Містичний прогноз на листопад 2021: що руни нам віщують
- Таропрогноз на 8-14 листопада: що карти нам віщують
- Містичний прогноз на 8-14 листопада: що руни нам віщують