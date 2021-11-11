Народні прикмети, обряди і звичаї 12 листопада

Якщо в листопаді появляються комахи — зима буде теплою.

12 листопада церква та віряни вшановують пам'ять священномученика Зиновiя, єпископа Егейського, i сестри його мучениці Зиновiї, апостолів вiд 70-ти: Тертiя, Марка, Юста, Артеми, священномученика Маркiана, єпископа Сиракузького, мучениці Євтропiї, мучениці Анастасiї Солунської,святого Стефана Милютина, короля Сербського, брата його Драгутина i матерi їхньої Єлени, Озерянської ікони Божої Матерi.

12 листопада: народні прикмети

Побачиш наприкінці осені побілілого зайця, то не забаришся побачити й «білих мух» — білі зайці без снігу довго не ходять.

Якщо в листопаді появляються комахи — зима буде теплою.

Якщо наприкінці осені чи на початку зими почуєте, як вранці тетеруки токують,— зима не за горами: за день-другий випаде сніг.

Качки або гуси все частіше почали перелітати з місця на місце — на холодну зиму.

12 листопада: церковне свято

Священномученик Зиновій жив в III ст. в Кілікії (південно-східна частина Малої Азії). Разом зі своєю сестрою він допомагав біднякам і тим, хто страждав від хвороб, щедро роздаючи успадковані від батьків багатства. За це праведника обрали єпископом християнської громади, а Господь послав йому дар зцілення. Та невдовзі заздрісники донесли на святого, його схопили, катували, а потім обезголовили. Однак пам'ять про нього залишилася жива – і дійшла до сучасності.

12 листопада: народні традиції

Мисливцям в цей день потрібно було зловити хоча б одного звіра, якого називали іменинним. Раділи, якщо вдавалося його зловити – тоді весь рік обіцяв бути дуже успішним. У мисливців раніше розпочинався промисел, тому з цієї причини їм влаштовували пишні проводи і застосовували різні обряди, які, як вважалося, допоможуть залучити удачу.

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Наприклад, у мисливців існував звичай домовлятися з лісовиком про те, щоб той не заплутав слідів в лісі і допоміг отримати більше дичини, а також захистив людей від небезпеки (особливо, від диких тварин).

12 листопада: що варто зробити

Раніше цього дня шанували синиць, а тому, майстрували для цього птаха годівниці, підгодовували синичок і вірили, що якщо вони залетять у двір 12 листопада, то в будинку обов’язково буде щастя.

12 листопада: що категорично заборонено робити

Не дотримувати свого слова.

Блукати самому у лісі.

Не можна витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, бити багато звірів, чіпати тварин з дитинчатами.

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