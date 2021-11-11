Народные приметы, обряды и обычаи 12 ноября

Если в ноябре появляются насекомые – зима будет теплой.

12 ноября церковь и верующие чтят память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его мученицы Зиновой, апостолов от 70-ти: Тертия, Марка, Юста, Артемы, священномученика Маркиана, епископа Сиракузского, Милютина, короля Сербского, брата его Драгутина и матери их Елены, Озерянской иконы Божией Матери.

12 ноября: народные приметы

Увидишь в конце осени побелевшего зайца, так не замешкаешься увидеть и «белых мух» — белые зайцы без снега долго не ходят.

Если в ноябре появляются насекомые – зима будет теплой.

Если в конце осени или в начале зимы услышите, как утром тетерева токуют, зима не за горами: за день-другой выпадет снег.

Утки или гуси все чаще начали перелетать с места на место – на холодную зиму.

12 ноября: церковный праздник

Священномученик Зиновий жил в III в. в Киликии (юго-восточная часть Малой Азии). Вместе со своей сестрой он помогал беднякам и тем, кто страдал болезнями, щедро раздавая унаследованные от родителей богатства. За это праведника избрали епископом христианского общества, а Господь послал ему дар исцеления. Но вскоре завистники донесли на святого, его схватили, пытали, а потом обезглавили. Однако память о нем осталась жива – и дошла до современности.

12 ноября: народные традиции

Охотникам в этот день нужно было поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным. Радовались, если удавалось его поймать – тогда весь год обещал быть очень успешным. У охотников раньше начинался промысел, поэтому по этой причине им устраивали пышные провода и применяли разные обряды, которые, как считалось, помогут привлечь удачу.

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Например, у охотников существовал обычай договариваться с лешим о том, чтобы тот не запутал следов в лесу и помог получить больше дичи, а также защитил людей от опасности (особенно от диких животных).

12 ноября: что следует сделать

Раньше в этот день чтили синиц, а потому, мастерили для этой птицы кормушки, подкармливали синичек и верили, что если они залетят во двор 12 ноября, то в доме обязательно будет счастье.

12 ноября: что категорически запрещено делать

Не соблюдать свое слово.

Бродить самому в лесу.

Нельзя вытаптывать траву, ломать кустарники и деревья, бить много зверей, трогать животных с детенышами.

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