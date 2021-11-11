Похудевшая на 40 кило Полина Гагарина шокировала фигурой в бикини

Артистка показала откровенное видео.
Певица Полина Гагарина за последние годы невероятно похудела.
Артистка, которая сбросила 40 кило, никак не насладится своим отражением в зеркале и охотно делает пикантный контент для своего Instagram. Во время отдыха в Дубае знаменитость сняла эротическое видео, на котором танцует под душем на пляже в желтом бикини. Ролик она сопроводила песней The Weeknd – Often.
Ошеломленные пользователи оценили вид исполнительницы в комментариях под постом. Так, фаны писали, что у звезды идеальное тело.
- Фигура – отвал башки
- Роскошная! Фигура – просто огонь
- Ваше тело сводит меня с ума
- Любуюсь! Красотка
Впрочем, некоторые пользователи написали, что Гагарина уже слишком худая и ей не мешало бы набрать хотя бы пять килограммов.
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