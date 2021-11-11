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Похудевшая на 40 кило Полина Гагарина шокировала фигурой в бикини

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Похудевшая на 40 кило Полина Гагарина шокировала фигурой в бикини

Полина Гагарина / instagram.com/gagara1987

Артистка показала откровенное видео.

Певица Полина Гагарина за последние годы невероятно похудела.

Артистка, которая сбросила 40 кило, никак не насладится своим отражением в зеркале и охотно делает пикантный контент для своего Instagram. Во время отдыха в Дубае знаменитость сняла эротическое видео, на котором танцует под душем на пляже в желтом бикини. Ролик она сопроводила песней The Weeknd – Often.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Polina Gagarina (@gagara1987)

Ошеломленные пользователи оценили вид исполнительницы в комментариях под постом. Так, фаны писали, что у звезды идеальное тело.

  • Фигура – отвал башки
  • Роскошная! Фигура – просто огонь
  • Ваше тело сводит меня с ума
  • Любуюсь! Красотка

Впрочем, некоторые пользователи написали, что Гагарина уже слишком худая и ей не мешало бы набрать хотя бы пять килограммов.

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