Британский миллиардер Ричард Брэнсон чуть не погиб во время велогонки: видео

Британский миллиардер Ричард Брэнсон чуть не погиб во время велогонки: видео

На стремительном спуске у его веломашин вышли из строя тормоза.

71-летний британский миллиардер и основатель Virgin Ричард Брэнсон попал в колоссальную велосипедную аварию, участвуя в благотворительной гонке на выносливость на Британских Виргинских островах.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Во время спуска с крутого холма на острове Тортола Ричар Бренсон врезался в другого велогонщика и упал на бетонное покрытие. По его словам, у велосипеда отказали тормоза и он набирал все больший разгон. Во время падения жизнь ему спас шлем.

В своем Instagram Брэнсон опубликовал видео, на котором рассказывает об этой ужасной аварии. Гонщик заметил, что в той ситуации у него было три варианта — взлететь с обрыва у дороги, врезаться в машину сопровождения или допустить столкновения с товарищем по гонке. Он выбрал третий вариант, едва не закончившийся фатально. Лежа на бетонном покрытии дороги, он думал, что сломал себе позвоночник.

"Я ехал все быстрее и быстрее, и мои варианты заключались в том, чтобы слететь со скалы, врезаться в машину или, возможно, столкнуться с Феликсом", — сказал он.

Медицинский фургон доставил пострадавшего миллиардера в больницу Виргин-Горда. Основателю Virgin пришлось лечить серьезные порезы и кровоподтеки на локте, "чрезвычайно большую шишку" на бедре и массивную гематому на ноге.

Британское издание напоминает, что это уже не первая авария, в которую попадает британский миллиардер во время велогонки. Такое же происшествие произошло с ним и в 2016 году.

Напомним, ранее британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил свой первый туристический полет в космос. На борту корабля Unity 22, принадлежащего его компании Virgin Galactic, находились еще пять человек – два пилота и три члена миссии.

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