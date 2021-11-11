Британський мільярдер Річард Бренсон ледь не загинув під час велогонки: відео

На стрімкому спуску у його веломашини вийшли з ладу гальма.

71-річний британський мільярдер та засновник Virgin Річард Бренсон потрапив у колосальну велосипедну аварію, беручи участь в благодійній гонці на витривалість на Британських Віргінських островах.

Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Під час спуску з крутого пагорба на острові Тортола Річар Бренсон врізався в іншого велогонщика та упав на тверде бетонне покриття. За його словами, у велосипеда відмовили гальма і він набирав усе більший розгін. Під час падіння життя йому врятував шолом.

У своєму Instagram Бренсон опублікував відео, на якому розповідає про цю жахливу аварію. Гонщик зауважив, що у тій ситуації в нього було три варіанти — злетіти з урвища біля дороги, врізатися в автомашину супроводу або допустити зіткнення з товаришем по гонці. Він обрав третій варіант, який ледь не закінчився фатально. Лежачи на бетонному покриті дороги він думав, що зламав собі хребет.

“Я їхав все швидше і швидше, і мої варіанти полягали в тому, щоб злетіти зі скелі, врізатися в машину або, можливо, зіткнутися з Феліксом”, - сказав він.

Медичний фургон доставив постраждалого мільярдера до лікарні Віргін-Горди. Засновнику Virgin довелося лікувати серйозні порізи та синці на лікті, “надзвичайно велику шишку” на стегні та масивну гематому на нозі.

Британське видання нагадує, що це вже не перша аварія, в яку потрапляє британський мільярдер під час велогонки. Така ж пригода сталася з ним і в 2016 році.

Нагадаємо, раніше британський мільярдер Річард Бренсон здійснив свій перший туристичний політ у космос. На борту корабля Unity 22, що належить його ж компанії Virgin Galactic, перебували ще п’ятеро людей – два пілоти та три члени місії.

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