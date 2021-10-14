Учасник "Танців з зірками" Макс Леонов потрапив в аварію

Танцівник показав своє побите авто.

Український хореограф, учасник "Танців з зірками" Максим Леонов змусив шанувальників переживати за себе.

Так, танцівник повідомив, що він потрапив у ДТП. Про жахливий інцидент він розповів на своїй сторінці в Instagram. Макс запостив фото свого побитого автомобіля BMW. На знімку видно, що удар стався у передню частину автівки з боку водія.

instagram.com/maksleonov_official

Що саме відбулося, а також де – Леонов не повідомив. Пізніше танцівник записав сторіс, у якому заспокоїв прихильників, що з ним все гаразд.

"Вибачте за шок-контент посеред білого дня. Всі живі, всі здорові. Це найголовніше. Любіть життя, це найкайфовіше, що у нас є", - закликав артист.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання