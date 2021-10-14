Учасник "Танців з зірками" Макс Леонов потрапив в аварію

Танцівник показав своє побите авто.
Український хореограф, учасник "Танців з зірками" Максим Леонов змусив шанувальників переживати за себе.
Так, танцівник повідомив, що він потрапив у ДТП. Про жахливий інцидент він розповів на своїй сторінці в Instagram. Макс запостив фото свого побитого автомобіля BMW. На знімку видно, що удар стався у передню частину автівки з боку водія.
Що саме відбулося, а також де – Леонов не повідомив. Пізніше танцівник записав сторіс, у якому заспокоїв прихильників, що з ним все гаразд.
"Вибачте за шок-контент посеред білого дня. Всі живі, всі здорові. Це найголовніше. Любіть життя, це найкайфовіше, що у нас є", - закликав артист.
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