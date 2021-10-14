Участник "Танцев со звездами" Макс Леонов попал в аварию

Танцовщик показал свое разбитое авто.

Украинский хореограф, участник "Танцев со звездами" Максим Леонов заставил поклонников переживать за себя.

Так, танцовщик сообщил, что он попал в ДТП. Об ужасом инциденте он рассказал на своей странице в Instagram. Макс запостил фото своего побитого автомобиля BMW. На снимке видно, что удар пришелся в переднюю часть автомобиля со стороны водителя.

instagram.com/maksleonov_official

Что именно произошло, а также где — Леонов не сообщил. Позже танцовщик записал сторис, в котором успокоил поклонников, что с ним все в порядке.

"Извините за шок-контент средь бела дня. Все живы, все здоровы. Это самое главное. Любите жизнь, это самое кайфовое, что у нас есть", — призвал артист.

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