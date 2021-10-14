Тоня Матвиенко показала, как выглядела ее мама 50 лет назад

Дочь артистки — копия Нины Митрофановны.
Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась с поклонниками архивным кадром своей легендарной мамы Нины Митрофановны Матвиенко.
На странице в Instagram Тоня разместила фотографию, на которой изображена ее мама в 24-летнем возрасте. Нина Митрофановна запечатлена в вышитой рубашке, с нотами в руках. Она позирует с распущенными длинными волосами без макияжа.
Как отметила Тоня, ее старшая дочь Ульяна — копия ее мамы.
"Нина Матвиенко. 24. Моя старшая дочь Ульяна — копия", — написала артистка.
Поклонники согласились, что девушка действительно очень напоминает свою знаменитую бабушку. "Красивая Ульяна — копия", "Какая красавица и вовсе не изменилась", "Именно так — ваша дочь и мама копия".
Читайте также: