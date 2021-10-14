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Что подарить на День защитников и защитниц Украины 14 октября

Что подарить на День защитников и защитниц Украины 14 октября

pixabay.com

ТСН.ua собрал идеи подарков.

14 октября отмечается День защитников и защитниц Украины. В этот день немало героев и героинь, которые защищали и защищают страну, ждут особого внимания, поэтому доставить им удовольствие можно, вручив подарок.

Чтобы выбрать подарок, стоит обратить внимание на несколько аспектов, которые помогут вам сделать удачный выбор:

  • подумайте о увлечениях и хобби человека, которому хотите сделать сюрприз;
  • в какой сфере работает человек;
  • какие есть предпочтения;
  • о чем давно мечтает;
  • какой у вас есть на это бюджет.

Если же сумма на подарок не позволяет раскошелиться, а хочется сделать приятное близкому человеку, то всегда можно выбрать практичный вариант презента. В таком случае можно подарить вещи личного пользования:

  • одежду;
  • аксессуары. Для мужчин: ремень, галстук, запонки, кошельки, рюкзак. Для женщин актуальными будут сумочки, зонты, шляпки, украшения;
  • также нелишним будет постельное бельё или именной халат;
  • парфюмерия, косметика;
  • бытовая техника;
  • мобильные гаджеты, фитнес-браслеты.
© pixabay.com
pixabay.com
© pixabay.com
pixabay.com

Если подарок нужно сделать коллегам по работе, то можно выбрать:

  • креативные блокноты;
  • чашки;
  • термокружки;
  • записные книжки.
© pixabay.com
pixabay.com

Для подарка вашему руководству следует обратить внимание на:

  • книги;
  • ручку в футляре;
  • вкусный кофе;
  • изысканный алкоголь.
© pixabay.com
pixabay.com

Если в этот день вы намерены порадовать своего любимого человека, то вариантов для подарков немало.

Это может быть техника, автомобильные аксессуары, фитнес-инвентарь, абонемент в спорт-зала, сеанс массажа, дегустация вин или пива, отдых в Карпатах, полет на самолете с возможностью самостоятельно порулить, или прыжок с парашютом.

© pixabay.com
pixabay.com

Ну и, конечно, вы сами всегда можете спросить своего близкого человека, что именно он хотел бы получить в подарок.

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