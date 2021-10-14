Что подарить на День защитников и защитниц Украины 14 октября

Что подарить на День защитников и защитниц Украины 14 октября

ТСН.ua собрал идеи подарков.

14 октября отмечается День защитников и защитниц Украины. В этот день немало героев и героинь, которые защищали и защищают страну, ждут особого внимания, поэтому доставить им удовольствие можно, вручив подарок.

Чтобы выбрать подарок, стоит обратить внимание на несколько аспектов, которые помогут вам сделать удачный выбор:

подумайте о увлечениях и хобби человека, которому хотите сделать сюрприз;

в какой сфере работает человек;

какие есть предпочтения;

о чем давно мечтает;

какой у вас есть на это бюджет.

Если же сумма на подарок не позволяет раскошелиться, а хочется сделать приятное близкому человеку, то всегда можно выбрать практичный вариант презента. В таком случае можно подарить вещи личного пользования:

одежду;

аксессуары. Для мужчин: ремень, галстук, запонки, кошельки, рюкзак. Для женщин актуальными будут сумочки, зонты, шляпки, украшения;

также нелишним будет постельное бельё или именной халат;

парфюмерия, косметика;

бытовая техника;

мобильные гаджеты, фитнес-браслеты.

pixabay.com

pixabay.com

Если подарок нужно сделать коллегам по работе, то можно выбрать:

креативные блокноты;

чашки;

термокружки;

записные книжки.

pixabay.com

Для подарка вашему руководству следует обратить внимание на:

книги;

ручку в футляре;

вкусный кофе;

изысканный алкоголь.

pixabay.com

Если в этот день вы намерены порадовать своего любимого человека, то вариантов для подарков немало.

Это может быть техника, автомобильные аксессуары, фитнес-инвентарь, абонемент в спорт-зала, сеанс массажа, дегустация вин или пива, отдых в Карпатах, полет на самолете с возможностью самостоятельно порулить, или прыжок с парашютом.

pixabay.com

Ну и, конечно, вы сами всегда можете спросить своего близкого человека, что именно он хотел бы получить в подарок.

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