Что подарить на День защитников и защитниц Украины 14 октября

ТСН.ua собрал идеи подарков.
14 октября отмечается День защитников и защитниц Украины. В этот день немало героев и героинь, которые защищали и защищают страну, ждут особого внимания, поэтому доставить им удовольствие можно, вручив подарок.
Чтобы выбрать подарок, стоит обратить внимание на несколько аспектов, которые помогут вам сделать удачный выбор:
- подумайте о увлечениях и хобби человека, которому хотите сделать сюрприз;
- в какой сфере работает человек;
- какие есть предпочтения;
- о чем давно мечтает;
- какой у вас есть на это бюджет.
Если же сумма на подарок не позволяет раскошелиться, а хочется сделать приятное близкому человеку, то всегда можно выбрать практичный вариант презента. В таком случае можно подарить вещи личного пользования:
- одежду;
- аксессуары. Для мужчин: ремень, галстук, запонки, кошельки, рюкзак. Для женщин актуальными будут сумочки, зонты, шляпки, украшения;
- также нелишним будет постельное бельё или именной халат;
- парфюмерия, косметика;
- бытовая техника;
- мобильные гаджеты, фитнес-браслеты.
Если подарок нужно сделать коллегам по работе, то можно выбрать:
- креативные блокноты;
- чашки;
- термокружки;
- записные книжки.
Для подарка вашему руководству следует обратить внимание на:
- книги;
- ручку в футляре;
- вкусный кофе;
- изысканный алкоголь.
Если в этот день вы намерены порадовать своего любимого человека, то вариантов для подарков немало.
Это может быть техника, автомобильные аксессуары, фитнес-инвентарь, абонемент в спорт-зала, сеанс массажа, дегустация вин или пива, отдых в Карпатах, полет на самолете с возможностью самостоятельно порулить, или прыжок с парашютом.
Ну и, конечно, вы сами всегда можете спросить своего близкого человека, что именно он хотел бы получить в подарок.
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