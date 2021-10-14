Тоня Матвієнко показала, який вигляд мала її мама 50 років тому

Донька артистки – копія Ніни Митрофанівни.
Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася з шанувальниками архівним кадром своєї легендарної мами Ніни Митрофанівни Матвієнко.
На сторінці в Instagram Тоня розмістила світлину, на якій зображена її мама у 24-річному віці. Ніна Митрофанівна зазнімкована у вишитій сорочці, з нотами у руках. Вона позує з розпущеним довгим волоссям без макіяжу.
Як зазначила Тоня, її старша донька Уляна – копія її мами.
"Ніна Матвієнко. 24. Моя старша дочка Уляна – копія", - написала артистка.
Шанувальники погодилися, що дівчина дійсно дуже нагадує свою знамениту бабусю. "Красива Уляна - копія", " Яка красуня і зовсім не змінилася", "Саме так – ваша донька і мама копія".
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