Визнав провину і відмовився від адвоката: пермського стрільця заарештували

Найближчим часом його повинні доправити до міського СІЗО.
Пермського стрілка Тимура Бекмансурова, який застрелив шість осіб у вузі, заарештували на два місяці. Стан здоров'я Бекмансурова стабілізувався, і студенту змогли пред'явити звинувачення.
Про це у четвер, 14 жовтня, повідомляють росЗМІ.
Оголосити судове рішення до Пермської крайової лікарню приїхав суддя Дзержинського районного суду.
Раніше на допиті в СК РФ Бекмансуров повністю визнав провину у масовому вбивстві, а також відмовився від послуг адвоката. Допит терориста тривав протягом 8 годин.
Найближчим часом його повинні доправити до міського СІЗО.
Нагадаємо:
- 20 вересня в російській Пермі невідомий відкрив стрілянину в державному національному дослідницькому університеті. Студенти від переляку барикадувалися в аудиторіях і вистрибували з вікон.
- Внаслідок стрілянини загинули 6 людей, ще 24 отримали поранення.
- До злочину в Пермському державному університеті стрілець готувався кілька років. Гроші на зброю він збирав ще зі школи.
- У Слідчому комітеті РФ заявили, що молодику загрожує довічне ув’язнення.