Визнав провину і відмовився від адвоката: пермського стрільця заарештували

Визнав провину і відмовився від адвоката: пермського стрільця заарештували

Найближчим часом його повинні доправити до міського СІЗО.

Пермського стрілка Тимура Бекмансурова, який застрелив шість осіб у вузі, заарештували на два місяці. Стан здоров'я Бекмансурова стабілізувався, і студенту змогли пред'явити звинувачення.

Про це у четвер, 14 жовтня, повідомляють росЗМІ.

Оголосити судове рішення до Пермської крайової лікарню приїхав суддя Дзержинського районного суду.

Фото: t.me/ploxie_novosty18

Раніше на допиті в СК РФ Бекмансуров повністю визнав провину у масовому вбивстві, а також відмовився від послуг адвоката. Допит терориста тривав протягом 8 годин.

Найближчим часом його повинні доправити до міського СІЗО.

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