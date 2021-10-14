Признал вину и отказался от адвоката: пермского стрелка арестовали

В ближайшее время его должны доставить в городское СИЗО.
Пермского стрелка Тимура Бекмансурова, который застрелил шесть человек в вузе, арестовали на два месяца. Состояние здоровья Бекмансурова стабилизировалось, и студенту смогли предъявить обвинение.
Об этом в четверг, 14 октября, сообщают росСМИ.
Объявить судебное решение в Пермскую краевую больницу приехал судья Дзержинского районного суда.
Ранее на допросе в СК РФ Бекмансуров полностью признал вину в массовом убийстве, а также отказался от услуг адвоката. Допрос террориста длился 8 часов.
В ближайшее время его должны доставить в городское СИЗО.
Напомним:
- 20 сентября в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном исследовательском университете. Студенты от испуга баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.
- В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 24 получили ранения.
- К преступлению в Пермском государственном университете стрелок готовился несколько лет. Деньги на оружие он собирал еще со школы.
- В Следственном комитете РФ заявили, что молодому человеку грозит пожизненное заключение.