Признал вину и отказался от адвоката: пермского стрелка арестовали

Признал вину и отказался от адвоката: пермского стрелка арестовали

В ближайшее время его должны доставить в городское СИЗО.

Пермского стрелка Тимура Бекмансурова, который застрелил шесть человек в вузе, арестовали на два месяца. Состояние здоровья Бекмансурова стабилизировалось, и студенту смогли предъявить обвинение.

Об этом в четверг, 14 октября, сообщают росСМИ.

Объявить судебное решение в Пермскую краевую больницу приехал судья Дзержинского районного суда.

Фото: t.me/ploxie_novosty18

Ранее на допросе в СК РФ Бекмансуров полностью признал вину в массовом убийстве, а также отказался от услуг адвоката. Допрос террориста длился 8 часов.

В ближайшее время его должны доставить в городское СИЗО.

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