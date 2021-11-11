Схудла на 40 кіло Поліна Гагаріна шокувала фігурою в бікіні

Артистка показала відверте відео.
Співачка Поліна Гагаріна за останні роки неймовірно схудла.
Артистка, яка позбулася 40 кіло, ніяк не натішиться своїм відображенням у дзеркалі та залюбки робить пікантний контент для свого Instagram. Так, під час відпочинку в Дубаї знаменитість зняла еротичне відео, на якому танцює під душем на пляжі у жовтому бікіні. Ролик вона супроводила піснею The Weeknd – Often.
Приголомшені юзери оцінили вигляд виконавиці у коментарях під дописом. Так, фани писали, що зірка має ідеальне тіло.
- Фігура – відвал башки
- Розкішна! Фігура – просто вогонь
- Ваше тіло зводить мене з розуму
- Замилувалася! Красуня
Втім, деякі користувачі написали, що Гагаріна вже надто худа і їй не завадило б набрати хоча б 5 кілограмів.
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