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Схудла на 40 кіло Поліна Гагаріна шокувала фігурою в бікіні

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Схудла на 40 кіло Поліна Гагаріна шокувала фігурою в бікіні

Поліна Гагаріна / instagram.com/gagara1987

Артистка показала відверте відео.

Співачка Поліна Гагаріна за останні роки неймовірно схудла.

Артистка, яка позбулася 40 кіло, ніяк не натішиться своїм відображенням у дзеркалі та залюбки робить пікантний контент для свого Instagram. Так, під час відпочинку в Дубаї знаменитість зняла еротичне відео, на якому танцює під душем на пляжі у жовтому бікіні. Ролик вона супроводила піснею The Weeknd – Often.

Приголомшені юзери оцінили вигляд виконавиці у коментарях під дописом. Так, фани писали, що зірка має ідеальне тіло.

  • Фігура – відвал башки
  • Розкішна! Фігура – просто вогонь
  • Ваше тіло зводить мене з розуму
  • Замилувалася! Красуня

Втім, деякі користувачі написали, що Гагаріна вже надто худа і їй не завадило б набрати хоча б 5 кілограмів.

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