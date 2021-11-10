Lizzo навкарачки показала великі целюлітні сідниці у білизні

Зірка не соромиться свого тіла.
Американська співачка та реперка Lizzo спантеличила фанів новими відвертими світлинами.
Зірка розмістила у своєму Instagram пікантні фото, на яких постала у білизні. Знаменитість еротично позувала навкарачки на дивані, демонструючи величезні сідниці і стегна.
Також Меліса Джефферсон (справжнє ім'я артистки – Ред.), яка підтримує ЛГБТ-спільноти та виступає за бодіпозитив, зробила ще декілька кадрів, де зблизька показала фігуру та целюліт.
За добу фото артистки зібрали понад 700 тисяч вподобань та 3900 повідомлень. Цікаво, що у коментарях все більше позитивних відгуків, ніж хейту. Фани не припиняють хвалити кумирку за сміливість і впевненість у собі.
"Королева", "Дуже-дуже гарна", "Ти мій ідол", – писали користувачі.
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