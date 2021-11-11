Вбивство Галини Гатчінс: світлооператор з України подав позов проти Алека Болдвіна та всіх причетних

Вбивство Галини Гатчінс: світлооператор з України подав позов проти Алека Болдвіна та всіх причетних

Сергій Свєтной розповів, як Галина Гатчінс помирала у нього на руках. "Вона була моєю подругою", - сказав він.

Керівник відділу освітлення кінострічки "Іржа", під час знімань якої загинула операторка з України Галина Гатчінс, подав до суду на Алека Болдвіна та інших членів команди.

Про це повідомляє The Associated Press.

У поданому в середу, 10 листопада, до Верховного суду Лос-Анджелеса позові українця Сергія Свєтного вказується, що недбалість відповідачів викликала у світлооператора "сильний емоційний розлад", який переслідуватиме його.

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Позивач розповів, що куля, яка вбила його близьку подругу Гатчінс, ледь не влучила і в нього. Окрім того, саме Сергій тримав поранену українку за голову, коли вона помирала.

"У них ніколи не мало бути бойових патронів на цьому знімальному майданчику", - заявив адвокат Свєтного під час брифінгу.

Сторона обвинувачення позивається проти майже двох десятків відповідачів, пов'язаних із фільмом, зокрема проти Болдвіна, який був одночасно актором та продюсером, помічника режисера Девіда Голлса, який віддав зірці заряджений револьвер, та Ганни Гутьєррес-Рід, яка відповідала за зброю на знімальному майданчику.

Це був дев'ятий фільм, над яким Свєтной працював разом із Гатчінс. Він вкаав, що погодився на низькооплачувану роботу, бо операторка його про це попросила. "Вона була моєю подругою", - сказав українець журналістам у середу.

facebook.com/sergey.svetnoy

Він також розповів, що за кілька днів до інциденту бачив пістолети, залишені без нагляду у бруді, про що попереджав відповідальних осіб. У день смертельної стрілянини Свєтной встановлював освітлення в межах двох метрів від Болдвіна.

"Те, що сталося потім, буде вічно переслідувати позивача, - йдеться в позові. - Він відчув дивний і жахливий свист того, що здавалося стисненим повітрям праворуч. Він відчув, як те, що, на його думку, було порохом та іншими залишковими матеріалами, потрапило у правий бік його обличчя".

Після вистрілу, нічого не чуючи та з подряпаними окулярами, він став навколішки, щоб допомогти Гатчінс. Сторона обвинувачення вимагає від відповідачів компенсації та штрафних санкцій на поки невизначену суму.

Як повідомлялося, в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" на ранчо Bonanza Creek Ranch у Санта-Фе актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс з реквізитної зброї.

В інциденті також постраждав режисер Джоел Соуза, який перебував за спиною українки. Його госпіталізували із пораненням у плече, однак незабаром виписали з лікарні.

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