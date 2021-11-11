У Європі COVID-смертність за тиждень зросла на 10% - ВООЗ

У Європі COVID-смертність за тиждень зросла на 10% - ВООЗ

Європа стала єдиним регіоном із неухильним зростанням захворюваності та смертності від COVID-19.

У Європі впродовж останнього тижня кількість нових випадків зараження COVID-19 зросла на 7%, а число пов'язаних із цим захворюванням смертей - на 10%.

Про це свідчать оприлюднені у середу, 10 листопада, дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, пише The Associated Press.

Зазначається, що загалом за вказаний період у світі зареєстрували близько 3,1 мільйона нових хворих на коронавірус, що приблизно на 1% більше, ніж минулого тижня. Майже дві третини з них, а саме 1,9 мільйона, припадають на Європу.

Отже, Європа стала єдиним регіоном із неухильним зростанням захворюваності та смертності від COVID-19. "Шостий тиждень поспіль вірус поширюється по всьому континенту", - вказують у матеріалі.

Серед країн із найбільшим показником нових інфікувань - США, Росія, Велика Британія, Туреччина та Німеччина.

"Число щотижневих смертей від COVID-19 знизилося приблизно на 4% у всьому світі та знизилося у всіх регіонах, крім Європи, - продовжують у виданні. - З 61 країни, яку ВООЗ включає до європейського регіону, 42% повідомили про стрибок числа випадків не менш як на 10%".

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Тим часом у Північній та Південній Америці, за даними ВООЗ, кількість нових щотижневих випадків знизилася на 5%, а кількість смертей - на 14%.

У Південно-Східній Азії та Африці смертність від COVID-19 знизилася приблизно на третину, попри відсутність вакцин у цих регіонах.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я готова буде оголосити про закінчення пандемії коронавірусу за умови, якщо система охорони здоров'я не буде перевантажена. Але вірус не зникне, а пандемія, можливо, стане ендемією (ред. - постійне існування на якій-небудь території певного, частіше за все інфекційного, захворювання).

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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