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Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро.

Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро.

Pexels

Карты Таро помогают в сложных ситуациях.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 ноября рассказывает, что Овнам следует найти умиротворение, а Ракам – не сожалеть о своих ошибках.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 февраля 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Мир"

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Найдите умиротворение. В отношениях нужен баланс. На работе следует отдохнуть.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

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Смело двигайтесь вперед. В отношениях выберите общую цель движения. На работе начните новый проект.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Иерофант"

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Выходите на новый уровень во всех областях жизни. На работе начните доверять коллегам. В отношениях смело продвигайтесь вперед.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка кубков"

© ТСН.ua
ТСН.ua

Не жалейте по своим ошибкам – это зона вашего роста. В отношениях будет тяжело. На работе не следует перенапрягаться.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз пентаклей"

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Вам повезет. В отношениях наслаждайтесь счастьем. На работе требуйте премии.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

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Достойно работайте и получите результат. На работе смело продвигайтесь вперед. Также работайте над отношениями вместе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка жезлов"

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Не берите на себя больше, чем можете донести. В отношениях может быть тяжело. А на работе ждите новых вызовов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Повешеный"

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Измените взор на ситуацию. В отношениях все может пойти кувырком. На работе пора переждать проблемы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка мечей"

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Вас могут обмануть, поэтому будьте внимательны. В отношениях спрячьте свое сердце. А на работе остерегайтесь врагов.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка мечей"

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Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. На работе вас могут критиковать. В отношениях нужно взять паузу.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Дурак"

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Делайте первый шаг. В отношениях прибавьте немного наивности. На работе запланируйте что-нибудь новое.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Сила"

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Проявите силу. В отношениях сбалансируйте чувство и разум. На работе проявите профессионализм.

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