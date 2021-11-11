Бритни Спирс топлесс в одних стрингах сняла на камеру упругие ягодицы

Певица устроила фотосет в спальне.
Американская поп-дива Бритни Спирс устроила импровизированный фотосет посреди своей спальни.
На снимке, который 39-летняя знаменитость разместила в своем Instagram, она позировала топлесс на фоне огромной кровати. Звезда в одних желтых стрингах убрала волосы вперед, хвастаясь упругими ягодицами и прокачанной спинкой.
"Вчера я впервые использовала настоящий фотоаппарат в своей спальне… Я поставила его на подставку, поставила на таймер и получила вот это!!! Эти желтые стринги и Минни Маус на кровати для меня", – написала в посте Спирс.
Пользователи не обошли вниманием пикантную публикацию и написали в комментариях более 14 тысяч сообщений: "Стройная легенда", "Королева", "Какая горячая".
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