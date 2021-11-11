Северокорейские хакеры пытались атаковать компанию, производящую COVID-вакцины

Тем не менее, в Северной Корее продолжают уверять в отсутствии случаев COVID-19.
Хакеры Корейской Народно-Демократической Республики пытались украсть информацию у многонациональной медико-биологической компании, производящей вакцины против COVID-19.
Об этом со ссылкой на доклад старшего исследователя безопасности в Secureworks Рейфа Пиллинга сообщает Sky News.
Отмечается, что медико-биологическая компания-клиент Secureworks, название которой не разглашается, была скомпрометирована с помощью атаки на цепочку поставок, аналогичной приписываемому российской разведке кибернападению SolarWinds.
"Хотя нападение на медико-биологическую компанию, похоже, не имеет финансовых мотивов, остается непонятным, как северокорейцам удастся превратить данные о производстве вакцины в физическую вакцину", — указал Пиллинг.
В Secureworks были обнаружены доказательства того, что хакеры смогли получить доступ к сети их клиента через поставщика управляемых услуг (MSP), хотя их поймали до того, как удалось украсть любые данные, кроме сетевых журналов.
Между тем, в Северной Корее продолжают уверять в отсутствии случаев COVID-19 на территории страны, объясняя это собственными строгими ограничениями на поездки и даже отказываясь от трех миллионов доз вакцины от ЮНИСЕФ.
Ранее сообщалось, что разведывательное агентство Южной Кореи сорвало попытки КНДР взломать южнокорейские компании, разрабатывающие вакцины от COVID-19.
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