ВОЗ начала поставлять COVID-медикаменты в "свободную от коронавируса" КНДР

ВОЗ начала поставлять COVID-медикаменты в "свободную от коронавируса" КНДР

По данным ВОЗ, в Северной Корее протестировали 4,7 тыс. граждан, ни у одного из которых не подтвердился коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения начала поставки лекарственных средств для борьбы с COVID-19 в Корейскую Народно-Демократическую Республику через китайский порт Далянь.

Об этом сообщает информагентство Yonhap со ссылкой на еженедельный отчет ВОЗ за 20-26 сентября.

"Чтобы поддержать КНДР основными медикаментами для COVID-19, ВОЗ начала доставку через Далянь", — говорится в документе. В то же время в отчете не уточняется, когда и какие медицинские средства были отправлены в Северную Корею.

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После вспышки коронавируса в Китае Пхеньян усилил пограничный контроль, а в июле закрыл основной судоходный маршрут, соединяющий Далянь (КНР) с северокорейским портом Нампхо.

Собеседник издания из Министерства объединения в Сеуле, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что в последнее время были выявлены некоторые признаки того, что Северная Корея открывает свои морские пути с Китаем.

"Но мы пока не обнаружили признаков, указывающих на возобновление движения по наземным путям между двумя странами", — добавил чиновник.

Заметим, что КНДР продолжает утверждать, что страна "свободна от коронавируса". По данным ВОЗ, 40,7 тысячи граждан Северной Кореи прошли тестирование на коронавирус, но "на 23 сентября 2021 года не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19".

Как сообщалось, Корейская Народно-Демократическая Республика 4 октября впервые за 55 дней возобновила линии связи с Южной Кореей. В Министерстве объединения Южной Кореи выразили надежду на восстановление межкорейского диалога, указав, что повторное соединение линий связи рассматривается как "основа для восстановления отношений между двумя Кореями".

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