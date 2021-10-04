КНДР возобновляет связь с Южной Кореей

Ким Чен Ын охарактеризовал этот шаг как попытку установить "прочный мир" на Корейском полуострове.
Корейская Народно-Демократическая Республика с понедельника, 4 октября, возобновляет трансграничное сотрудничество с Южной Кореей.
Об этом со ссылкой на KCNA сообщает France 24.
Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "выразил намерение возобновить оборванные коммуникационные линии Север — Юг", охарактеризовав этот шаг как попытку установить "прочный мир" на Корейском полуострове.
"Соответствующие органы решили возобновить все линии связи Север — Юг с 9:00 4 октября", — говорится в сообщении.
В июне прошлого года Пхеньян в одностороннем порядке прекратил все официальные военные и политические коммуникации с Сеулом из-за так называемых "листовок против правительства" КНДР.
27 июля обе стороны возобновили связь, однако уже через две недели Северная Корея вновь разорвала отношения, выступив против американо-южнокорейских военных учений.
С тех пор Пхеньян осуществил серию ракетных испытаний, таким образом усилив напряженность между странами.
Как сообщалось, во время выступления на Генеральной ассамблее ООН президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал лидеров Кореи, США и Китая официально объявить о завершении Корейской войны.
Ким Чен Ын позже заявил, что КНДР не заинтересована в этом предложении, поскольку Соединенные Штаты продолжают придерживаться своей "враждебной" политики. В то же время диктатор указал, что Северная Корея готова вести "конструктивные" переговоры, если Сеул прекратит ее провоцировать.
Ранее в Северной Корее показали видео запуска баллистической ракеты с поезда.