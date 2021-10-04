КНДР возобновляет связь с Южной Кореей

Ким Чен Ын охарактеризовал этот шаг как попытку установить "прочный мир" на Корейском полуострове.

Корейская Народно-Демократическая Республика с понедельника, 4 октября, возобновляет трансграничное сотрудничество с Южной Кореей.

Об этом со ссылкой на KCNA сообщает France 24.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "выразил намерение возобновить оборванные коммуникационные линии Север — Юг", охарактеризовав этот шаг как попытку установить "прочный мир" на Корейском полуострове.

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"Соответствующие органы решили возобновить все линии связи Север — Юг с 9:00 4 октября", — говорится в сообщении.

В июне прошлого года Пхеньян в одностороннем порядке прекратил все официальные военные и политические коммуникации с Сеулом из-за так называемых "листовок против правительства" КНДР.

27 июля обе стороны возобновили связь, однако уже через две недели Северная Корея вновь разорвала отношения, выступив против американо-южнокорейских военных учений.

С тех пор Пхеньян осуществил серию ракетных испытаний, таким образом усилив напряженность между странами.

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Как сообщалось, во время выступления на Генеральной ассамблее ООН президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал лидеров Кореи, США и Китая официально объявить о завершении Корейской войны.

Ким Чен Ын позже заявил, что КНДР не заинтересована в этом предложении, поскольку Соединенные Штаты продолжают придерживаться своей "враждебной" политики. В то же время диктатор указал, что Северная Корея готова вести "конструктивные" переговоры, если Сеул прекратит ее провоцировать.

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