Илон Маск продал акции Tesla более чем на $1,1 млрд

Илон Маск продал акции Tesla более чем на $1,1 млрд

Маску все еще принадлежит более 170 миллионов акций Tesla.

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск на этой неделе продал более 930 тысяч акций Tesla на сумму свыше 1,1 миллиарда долларов.

Об этом со ссылкой на финансовые документы, обнародованные в среду, 10 ноября, сообщает CNBC.

"Маск продал эти акции частично для выполнения налоговых обязательств, связанных с исполнением опционов на акции", — пишет издание. Отмечается, что главе автомобильной компании все еще принадлежит более 170 миллионов акций Tesla.

Недавно бизнесмен попросил 62,5 млн подписчиков в Twitter решить, стоит ли ему продать 10% акций Tesla, и пообещал соблюсти результаты опроса.

Однако документы показывают, что Маск еще до момента публикации знал, что некоторые его акции будут выставлены на продажу на этой неделе.

Ранее Маск давал понять, что предположительно продаст "огромный пакет" своих опционов в четвертом квартале. Выступая на конференции Code Conference в сентябре, бизнесмен сказал, что когда истечет срок его опционов в Tesla, его предельная налоговая ставка превысит 50%.

После опроса в Twitter акции Tesla упали более чем на 15% в понедельник и вторник. За два дня Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов, превзойдя рекорд Джеффа Безоса, ставшего на 36 миллиардов долларов беднее после развода с Маккензи Скотт.

В то же время в среду, 10 ноября, акции Tesla подскочили более чем на 4%.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку