Превзошел рекорд Безоса: как Илон Маск за два дня потерял $50 млрд

Превзошел рекорд Безоса: как Илон Маск за два дня потерял $50 млрд

Все началось с публикации в Twitter, в которой Маск попросил подписчиков определить будущее 10% его акций Tesla.

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск за два дня потерял 50 млрд долларов на фоне стремительного падения акций Tesla Inc.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что падение акции автомобильной компании произошло после того, как бизнесмен попросил 62,5 млн подписчиков в Twitter решить, стоит ли ему продать 10% акций Tesla. Маск пообещал соблюсти результаты опроса.

Также читайте Илон Маск назвал себя "лордом" в Twitter

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что незадолго до упомянутой публикации брат Маска Кимбал продал свои акции Tesla. Последней каплей стало заявление инвестора Майкла Берри о том, что Маск может захотеть продать акции из-за личных долгов.

"Это самое большое двухдневное падение в истории индекса миллиардеров Bloomberg и самое большое однодневное падение после того, как Джефф Безос потерял 36 миллиардов долларов после развода с Маккензи Скотт в 2019 году", — указывают в издании.

Последние события сократили отрыв Маска от Безоса как самого богатого человека в мире до 83 миллиардов долларов.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку