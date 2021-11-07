Илон Маск попросил подписчиков в Twitter определить будущее 10% его акций Tesla

Он пообещал "соблюдать результаты этого опроса, какими бы они ни были".

Илон Маск в субботу, 6 ноября, попросил 62,5 млн своих подписчиков определить будущее 10% его акций Tesla.

Соответствующее сообщение гендиректор автомобильной компании обнародовал в своем микроблоге в Twitter в ответ на критику об избегании уплаты справедливой доли налогов.

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Бизнесмен и изобретатель отметил, что все чаще нереализованную прибыль считают средством уклонения от налогов.

"Поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla. Вы поддерживаете это?" – спросил Маск, добавив функцию опроса, чтобы пользователи могли проголосовать "да" или "нет".

Он пообещал "соблюдать результаты этого опроса, какими бы они ни были". Пока неизвестно, о какой сумме идет речь и какой будет ставка налога, пишет CNBC. По состоянию на декабрь прошлого года, Маску принадлежало около 22,4% выпущенных акций компании.

"Обратите внимание, я нигде не беру ни зарплату, ни бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги – это продавать акции", – указал глава Tesla.

Очень хочется подчеркнуть, что нереализованные пороки применяют средства tax avoidance, so I propose selling 10% от My Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Ранее американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что готов продать акции своей компании Tesla, если это поможет справиться с проблемой голода в мире.

Илон Маск одним твитом обвалил акции Tesla на 14 млрд долларов

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