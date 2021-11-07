Суд в США приостановил требование о COVID-вакцинации всех работников крупных компаний

Суд в США приостановил требование о COVID-вакцинации всех работников крупных компаний

Генпрокурор заявил, что "президент не будет навязывать американскому народу медицинские процедуры".

Апелляционный суд пятого округа США в субботу, 6 ноября, временно приостановил требование администрации Джо Байдена об обязательной вакцинации от COVID-19 в предприятиях с более чем сотней сотрудников.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что иск против требования вакцинировать всех рабочих до 4 января или обязать их еженедельно сдавать тесты на коронавирус (за нарушения предусмотренные штрафы в размере почти 14 тыс. долларов) подали не менее 27 штатов.

Генеральный прокурор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что судебное решение не позволит американскому президенту "продвигаться вперед с его незаконным перегибом".

"Президент не будет навязывать американскому народу медицинские процедуры без сдерживаний и противовесов, предусмотренных Конституцией", – высказался Лэндри.

Подобные решения окружного суда, расположенного в Новом Орлеане, обычно распространяются на штаты в пределах округа, в том числе на Миссисипи, Луизиану и Техас, однако в этом случае, добавляет генпрокурор, речь идет о "национальном характере".

Тем временем адвокат по вопросам труда Сима Нанда указывает, что Министерство труда США "уверено в своих юридических полномочиях по изданию временного стандарта экстренной вакцинации и тестирования".

По ее словам, Управление по охране труда OSHA имеет право "действовать быстро в чрезвычайной ситуации, когда обнаруживает, что работники подвергаются серьезной опасности, и для их защиты необходимы новые стандарты".

Пятый округ отметил, что приостанавливает введение федеральных требований по вакцинам из-за потенциальных "серьезных законодательных и конституционных проблем", поднятых истцами. Администрация Байдена должна дать ответ на ходатайство о постоянном судебном запрете в понедельник, 8 ноября.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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