Сработала, как сигнализация: голосистая кассирша испугала грабителя банка

Мужчину с пистолетом сотрудница банка своим криком заставила убежать.

Вечером в субботу, 6 ноября, в российском городе Санкт-Петербурге сотрудница банка "Викинг" спасла финансовое учреждение от ограбления.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующее видео с камер наблюдения.

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Около семи часов вечера неизвестный мужчина вошел в отделение банка и, подойдя к кассе, сообщил, что хотел бы обменять доллары, и полез рукой во внутренний карман. Через несколько мгновений он вынул руку, в которой вместо валюты был пистолет.

Угрожая оружием, грабитель требовал отдать ему деньги. В ответ кассирша так закричала, что заставила его сбежать. Пока неудачника разыскивает полиция.

Напомним, ранее в Киеве женщина пыталась ограбить отделение одного из банков возле площади Шевченко с помощью игрушечного пистолета.

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