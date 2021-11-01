Маск готов продать акции компании Tesla: что произошло

Илон Маск возглавляет рейтинг самый богатых людей планеты.

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск готов продать акции своей компании Tesla, если это поможет справиться с проблемой голода в мире.

Об этом он написал в Twitter в ответ на слова главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бисли.

Ранее Бисли поздравил Маска с тем, что тот обошел в списке богатейших людей планеты основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

42 million people are on famine’s edge this year. An unprecedented global crisis spiked by Covid. Starvation, destabilization of nations & mass migration if we do not respond. @elonmusk, you made $6 billion just yesterday—the exact $ we need to avert catastrophe! Please help! — David Beasley (@WFPChief) October 19, 2021

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"Чтобы отпраздновать это событие, я предлагаю вам шанс, представляющийся лишь раз в жизни: помогите нам спасти 42 млн человек от голода всего за $6,6 млрд", - обратился глава ВПП ООН к предпринимателю. Мол, это ровно столько, сколько нам нужно для предотвращения катастрофы.

Маск отреагировал на призыв. "Если ВПП объяснит под этой публикацией в Twitter, как именно $6 млрд помогут справиться с мировым голодом, я сейчас же продам акции Tesla и сделаю это", - заявил он. При этом он подчеркнул, что отчетность должна вестись в открытых источниках, "чтобы люди видели, каким именно образом распределяются средства".

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

По оценкам журнала Forbes, Илон Маск возглавляет рейтинг самый богатых людей планеты, его состояние составляет более $292,6 млрд. Агентство Bloomberg в свою очередь озвучила суммарную стоимость активов Маска более чем в $311 млрд.

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