Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Бразилии в пещере произошел обвал: погибли спасатели

В Бразилии в пещере произошел обвал: погибли спасатели

Pexels

16 человек оказались заблокированы в пещере.

Девять членов бригады спасателей в Бразилии погибли в результате обвала в пещере во время учений.

Об этом информирует The Associated Press.

По информации СМИ, всего учениях принимали участие 27 человек.

Во время учений часть пещеры, находящейся недалеко от города Альтинополис, обрушилась. 16 человек оказались заблокированы. 

В результате обрушения девять человек погибли, один был госпитализирован с незначительными травмами, заявили в пожарной службе Сан-Паулу.

Читайте также: 

Новости мира: в пещерах Греции экскурсии проводит робот "Персефона"

Новости мира: в пещерах Греции экскурсии проводит робот "Персефона"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация