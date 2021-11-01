В Бразилии в пещере произошел обвал: погибли спасатели

16 человек оказались заблокированы в пещере.
Девять членов бригады спасателей в Бразилии погибли в результате обвала в пещере во время учений.
Об этом информирует The Associated Press.
По информации СМИ, всего учениях принимали участие 27 человек.
Во время учений часть пещеры, находящейся недалеко от города Альтинополис, обрушилась. 16 человек оказались заблокированы.
В результате обрушения девять человек погибли, один был госпитализирован с незначительными травмами, заявили в пожарной службе Сан-Паулу.
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