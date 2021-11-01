У Бразилії в печері стався обвал: загинули рятувальники

У Бразилії в печері стався обвал: загинули рятувальники

16 осіб було заблоковано в печері.

Дев'ятеро членів бригади рятувальників у Бразилії загинули внаслідок обвалу в печері під час навчань.

Про це повідомляє The Associated Press.

За інформацією ЗМІ, всього навчання брали участь 27 осіб.

Під час навчань частина печери, що знаходиться неподалік міста Альтинополіс, завалилася. 16 осіб виявилися заблокованими.

Внаслідок обвалення дев'ятеро осіб загинули, один був госпіталізований з незначними травмами, заявили в пожежній службі Сан-Паулу.

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