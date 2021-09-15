У США продали печеру з наскельними малюнками, яким понад 1000 років

Представники племені Осейдж, чиї предки поховані у “Печері картинок”, назвали аукціон “жахіттям”.

Один з найважливіших об'єктів наскельного живопису в Північній Америці, якому понад тисячу років, було продано з аукціону. “Печеру картинок” у штаті Міссурі придбав учасник торгів разом із прилеглим до неї лісом за 2,2 мільйони доларів.

Як повідомляє The Guardian, представники племені Осейдж назвали аукціон "жахливим", оскільки ця печера упродовж століть була місцем священних ритуалів і поховання померлих.

На стінах печери досі збереглося понад 290 доісторичних малюнків людей, тварин, міфічних істот та ієрогліфічних символів. Вчені, використавши зразки пігментів, з'ясували, що зображенням понад 1000 років.

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Науковий співробітниця відділу антропології Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Діас-Гранадос, яка досліджувала цю печеру, порівняла проведені торги із аукціоном із Сікстинської капели.

Попередні власники цієї землі з 1953 року використовувала цю територію для полювання.

Нагадаємо, недавно у заповіднику Сваг Сваг у Танзанії було виявлено наскельне зображення трьох антропоморфних фігур. Їхні витягнуті тіла нагадують образи прибульців з коміксів.

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